Ein 76-Jähriger muss zwischen Löchgau und Bietigheim-Bissingen verkehrsbedingt auf einem Abbiegestreifen stoppen. Das merkt eine 20-Jährige zu spät und fährt dem Ford ungebremst auf.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Bei einem Unfall zwischen Löchgau und Bietigheim-Bissingen sind am Sonntagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 76-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem Ford auf der Landesstraße in Richtung Bietigheim unterwegs und wollte nach links zu Scheulers Hofladen abbiegen. Verkehrsbedingt musste der Senior auf dem Linksabbiegestreifen anhalten, was eine 20-jährige Opel-Fahrerin jedoch zu spät bemerkte. Sie fuhr nahezu ungebremst auf den Ford Focus auf.

 

Ford wird auf Parkplatz eines Hofladens geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford gut 16 Meter von der Straße auf das Gelände des Hofladens geschleudert und prallte dort gegen einen geparkten Mercedes. Der 76-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, seine 69-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz zog sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die 20-Jährige blieb nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt. Der Schaden an den drei Fahrzeugen, die allesamt abgeschleppt werden mussten, wird auf 17.000 Euro geschätzt.