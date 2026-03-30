Ein 76-Jähriger muss zwischen Löchgau und Bietigheim-Bissingen verkehrsbedingt auf einem Abbiegestreifen stoppen. Das merkt eine 20-Jährige zu spät und fährt dem Ford ungebremst auf.

Julia Amrhein 30.03.2026 - 11:02 Uhr

Bei einem Unfall zwischen Löchgau und Bietigheim-Bissingen sind am Sonntagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 76-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem Ford auf der Landesstraße in Richtung Bietigheim unterwegs und wollte nach links zu Scheulers Hofladen abbiegen. Verkehrsbedingt musste der Senior auf dem Linksabbiegestreifen anhalten, was eine 20-jährige Opel-Fahrerin jedoch zu spät bemerkte. Sie fuhr nahezu ungebremst auf den Ford Focus auf.