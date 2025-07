Ausflugsziel im Kreis Ludwigsburg Verlaufen ausdrücklich erwünscht – Erdmannhausen hat ein Maislabyrinth

Zwischen hohen Maispflanzen die Orientierung verlieren – das geht ab sofort in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg). Am Sonntag eröffnet der 3,3 Hektar großer Irrgarten in Kuhform.