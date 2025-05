Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt

Auf der B 464 bei Magstadt im Kreis Böblingen hat sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Die Straße ist in beide Richtungen gesperrt.

Jörg Breithut 05.05.2025 - 07:45 Uhr

Auf der Bundesstraße 464 bei Magstadt im Landkreis Böblingen hat sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei ist die Straße in beide Richtungen blockiert (Stand 7.30 Uhr). Der Unfall soll sich auf der Bundesstraße in Richtung Renningen ereignet haben. Ob es Verletzte gab, ist bisher nicht bekannt. Auch die Dauer der Sperrung ist bisher unklar.