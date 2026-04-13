Bei einem Unfall am Sonntagabend bei Sindelfingen-Maichingen ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Er war in einer Kurve von der Straße abgekommen.

Wolfgang Berger 13.04.2026 - 11:33 Uhr

Ein 28-Jähriger ist am Sonntagabend gegen 19 Uhr mit seinem Seat von Sindelfingen-Maichingen in Richtung Bundesstraße 464 gefahren und frontal gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.