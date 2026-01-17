Ein 33-Jähriger wollte mit seinem E-Scooter – und 2 Promille – die Landesstraße bei Marbach überqueren. Dabei achtete er jedoch nicht auf die Ampel.

Julia Amrhein 17.01.2026 - 11:00 Uhr

Ein 33-Jähriger ist am Donnerstag bei Marbach betrunken mit einem E-Scooter über eine rote Ampel gefahren – und von einem Auto erfasst worden. Laut Polizei hatte der Mann gegen 13.20 Uhr an der Kreuzung Bottwartalstraße und Ludwigsburger Straße die Landesstraße an der dortigen Fußgängerfurt überqueren wollen. Was er schließlich auch tat – jedoch ohne auf die Ampel zu achten. Ein Zusammenstoß mit dem Mini einer 47-Jährigen war die Folge, bei welchem der 33-Jährige zu Boden stürzte.