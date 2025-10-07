Ein 53-Jähriger will an der Kreuzung zum Wohngebiet Hörnle nach links in Richtung Marbach (Kreis Ludwigsburg) abbiegen. Dabei übersieht er jedoch einen 47-Jährigen.

Julia Amrhein 07.10.2025 - 13:48 Uhr

Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am Montagmorgen in der Nähe von Marbach von einem Autofahrer beim Abbiegen übersehen und schwer verletzt worden. Laut Polizei war besagter 53-Jähriger gegen 8 Uhr mit seinem Honda auf der Dreibronnenstraße vom Wohngebiet Hörnle kommend in Richtung der Kreisstraße 1695 unterwegs. An der Kreuzung wollte er dann nach links in Richtung Marbach abbiegen, wobei er jedoch den 47-Jährigen nicht bemerkte, der in Richtung Poppenweiler unterwegs war.