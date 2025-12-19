Der genau Hergang sei noch nicht geklärt. Ein Fahrer sei aber nach bisher noch unbestätigten Erkenntnissen mit seinem Pkw den Berg hinunter aus Rielingshausen gekommen und habe dann in den Gegenverkehr ausweichen müssen, weil ein Fahrzeug auf seiner Spur gestanden habe. Dabei sei es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen gekommen, dessen Lenker sich leichte Blessuren zugezogen habe. „Das Fahrzeug, das auf der Fahrbahn gestanden haben soll, ist allerdings nicht anzutreffen“, sagte der Polizeisprecher.