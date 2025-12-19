Auf der Strecke zwischen Marbach-Rielingshausen und Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) sind am Freitag zwei Autos ineinander gefahren. Eine Person wurde wohl verletzt.
19.12.2025 - 18:38 Uhr
Ein heftiger Unfall hat sich am späten Freitagnachmittag auf der Straße zwischen Marbach-Rielingshausen und dem Kreisverkehr an der Schweißbrücke bei Erdmannhausen ereignet. Zwei Autos sind hier wohl kurz nach 17 Uhr frontal ineinander gefahren. Eine Person sei dabei leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Ludwigsburg gegen 18.10 Uhr. „Die Strecke ist momentan komplett gesperrt, der Verkehr wird aktuell über die Feldwege umgeleitet“, fügte er hinzu.