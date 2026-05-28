Ein junger Motorrollerfahrer wird bei einem Unfall nahe Mötzingen schwer verletzt – und ist danach wütend auf den Verursacher. Der hat offenbar keinen Führerschein.

Eddie Langner 28.05.2026 - 15:59 Uhr

Ein 18 Jahre alter Motorrollerfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Nagolder Straße (K 1052) bei Mötzingen (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, war der 18-Jährige gegen 17.30 Uhr wohl aus Nagold kommend in Richtung Mötzingen unterwegs, als ein 52 Jahre alter Mercedes-Fahrer hinter ihm fuhr. Beim Überholvorgang stießen die beiden Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache zusammen, woraufhin der junge Mann stürzte. Eine nachfolgende 21-jährige Ford-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie erfasste den am Boden liegenden Roller und schob ihn gegen den Mercedes.