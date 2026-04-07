Ein Autofahrer hat bei Mundelsheim plötzlich abgebremst, um auf einen Wanderparkplatz abzubiegen. Ein Motorradfahrer konnte nicht mehr anhalten und fuhr seinem Vordermann auf.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend bei einem Unfall in der Nähe von Mundelsheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer gegen 17.10 Uhr auf der L1115 in Richtung der Autobahn unterwegs, als er auf Höhe eines Wanderparkplatzes unvermittelt in die Bremsen stieg, um nach links auf diesen abzubiegen.

 

Motorradfahrer stürzt bei dem Zusammenstoß

Ein dahinterfahrender 42-Jähriger musste daraufhin seinen Peugeot stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der 60-jährige Motorradfahrer hinter ihm konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr seinem Vordermann auf. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und erlitt schwere Verletzungen. Auch der 42-Jährige sowie dessen 31-jährige Beifahrerin wurden verletzt.

Der Peugeot und das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Der bislang noch unbekannte Unfallverursacher soll nach kurzer Zeit unerlaubt von dem Wanderparkplatz weggefahren sein. Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg dauern an.