Ein Traktorfahrer fährt bei Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) an den Straßenrand und gestikuliert. Ein Porsche-Fahrer sieht das als Hinweis, dass er nun überholen könne.

Julia Amrhein 08.08.2025 - 12:15 Uhr

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Traktorfahrer, der am Donnerstagmorgen bei Mundelsheim in einen Unfall verwickelt war. Bekannt ist bislang, dass der Unbekannte gegen 9.20 Uhr mit seinem roten Traktor auf der L1115 in Richtung der Autobahn unterwegs war. Hinter ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 65-Jähriger in einem Porsche. Auf Höhe der Weinberge soll der Traktorfahrer gestikuliert haben und in Richtung Straßenrand gefahren sein.