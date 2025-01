Theater in Marbach Beklemmend aktuell: Nur haarscharf am Weltuntergang vorbeigeschrammt

Das Theater unter der Dauseck hat am Samstag in Marbach im Kreis Ludwigsburg ein Stück auf die Bühne des Schlosskellers gebracht, das aktuelle Bezüge aufweist und bei dem einem an einer Stelle fast das Lachen vergehen konnte.