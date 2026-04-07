Fünf Frauen sind in einem Auto unterwegs. Es überschlägt sich, alle Frauen werden schwer verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei, weil die Fahrerin getrunken hat.

red/dpa/lsw 07.04.2026 - 17:35 Uhr

Nach dem Autounfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Frauen bei Nagold (Kreis Calw) hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen die betrunkene Fahrerin eingeleitet. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Zum Gesundheitszustand der beiden lebensgefährlich verletzten Mitfahrerinnen lägen keine neuen Auskünfte vor, hieß es.