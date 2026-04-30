Ein 63 Jahre alter Radfahrer hat auf einem Feldweg bei Ruit ein Mädchen, das ihm entgegenkam touchiert. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer.

Andreas Pflüger 30.04.2026 - 13:15 Uhr

Mit schweren Verletzungen musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall bei Ruit am Mittwochnachmittag ins Krankenhaus gebracht werden. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war der 63-Jährige mit seinem Trekkingrad den asphaltierten Feldweg an der Stuttgarter Straße entlang gefahren. Dabei kamen dem Radler zu Fuß ein zwölf Jahre altes Mädchen und ihre beiden Freundinnen entgegen. Als der Radfahrer die drei Kinder passieren wollte, blieb der Mann, der keinen Radhelm trug, an der Zwölfjährigen hängen und fiel kopfüber zu Boden. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Das Mädchen blieb den ersten Erkenntnissen nach unverletzt.