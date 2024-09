Alarm in Stadtbahn – doch Blaulichtfahrt der Polizei endet mit Crash

Der Gebhard-Müller-Platz ist letztes Jahr Unfallbrennpunkt Nummer eins in Stuttgart gewesen. Jetzt hat es auch eine Polizeistreife getroffen.

Alarm in einer Stadtbahn! Doch auf dem Weg zum Einsatz ist eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstagabend in der Innenstadt abrupt gestoppt worden: Das Polizeiauto kollidierte gegen 18 Uhr auf dem Gebhard-Müller-Platz mit einem anderen Verkehrsteilnehmer. Glücklicherweise blieb es bei einem Blechschaden, der vorerst auf 5000 Euro geschätzt wird. Die Baustellenkreuzung gilt schon länger als unfallträchtige Stelle.