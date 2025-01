In der Nähe von Poppenweiler sind am Montagnachmittag zwei Opel zusammengestoßen. Laut Polizei war ein 53-Jähriger losgefahren, obwohl die für ihn geltende Ampel wohl noch Rot zeigte.

Julia Amrhein 21.01.2025 - 11:27 Uhr

Bei einem Unfall in der Nähe von Poppenweiler sind am Montag zwei Frauen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 53-Jähriger gegen 15.45 Uhr von der Fraunhoferstraße aus mit seinem Opel Zafira nach links auf die Landesstraße in Richtung Neckarweihingen abbiegen wollen. Zunächst hielt er an der dortigen Ampel ordnungsgemäß an – fuhr dann aber aus unbekannter Ursache wohl doch bei Rot los.