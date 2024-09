Ein Fahrzeug möchte auf die Autobahn 5 auffahren. Ein Lastwagenfahrer weicht auf die mittlere Fahrspur aus, es kracht. Das hat Folgen für den Verkehr.

red/dpa/lsw 17.09.2024 - 08:59 Uhr

Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter auf der Höhe Rastatt ist die Autobahn 5 am frühen Dienstagmorgen für über vier Stunden in Richtung Süden teilweise voll gesperrt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher könnte am Steuer eingeschlafen sein, teilte die Polizei mit.