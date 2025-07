Ein Lastwagenfahrer will von der L 1140 in den Westheimer Weg bei Remseck abbiegen. Plötzlich taucht von hinten ein Motorradfahrer auf. Es kommt zum Zusammenstoß.

Julia Amrhein 08.07.2025 - 13:41 Uhr

Ein 69-jähriger Motorradfahrer ist am Montag beim Überholen auf der L 1140 zwischen Neckargröningen und Oßweil mit einem Lastwagen zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll der Zweiradfahrer gegen 9 Uhr mit seiner BMW bereits mehrere Autos und Lastwagen überholt haben, als der Fahrer eines Lastwagens, der in dieselbe Richtung unterwegs war, nach links in den Westheimer Weg abbiegen wollten. Währenddessen erschien jedoch von hinten der Motorradfahrer.