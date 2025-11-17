Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können: Am Montagmorgen stößt ein Lkw auf der B 464 frontal mit einem Ford zusammen. Der Trucker stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.

Ein Trucker hat unter Alkoholeinfluss am frühen Montagmorgen auf der Bundesstraße 464 zwischen Renningen und Magstadt-Nord einen Unfall verursacht. Der 43-Jährige war gegen 5.30 Uhr aus Richtung Renningen kommend unterwegs. Auf Höhe eines Fahrbahnteilers sei er laut Polizeibericht „vermutlich der irrigen Meinung“ gewesen, dass er der linken Spur folgen müsse. In der Folge wechselte er auf die Gegenfahrbahn.

VW-Fahrerin kann dem Laster ausweichen, der nachfolgende Mann im Ford nicht Währenddessen befuhren eine 55-jährige mit ihrem VW sowie ein 45-jähriger Mann in einem Ford die B 464 in Richtung Renningen. Die VW-Fahrerin erkannte den entgegenkommenden Sattelzug und konnte ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der Sattelzug touchierte die linke Seite ihres Autos. Der dahinter fahrende Ford kollidierte allerdings nahezu frontal mit dem Sattelzug. Glück im Unglück: Der 45-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 53 000 Euro. Die B 464 musste für die Unfallaufnahme und anschließende Reinigungsarbeiten bis etwa 11 Uhr immer wieder voll gesperrt werden.

Ein Atemalkoholtest beim Lastwagenfahrer ergibt 1,1 Promille

Als sich im Zuge der Unfallaufnahme der Verdacht erhärtete, dass der 43-jährige Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte, veranlassten die Polizisten einen Atemalkoholtest, der einen Wert von rund 1,1 Promille ergab. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen dauern an.