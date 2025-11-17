Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können: Am Montagmorgen stößt ein Lkw auf der B 464 frontal mit einem Ford zusammen. Der Trucker stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.
17.11.2025 - 14:56 Uhr
Ein Trucker hat unter Alkoholeinfluss am frühen Montagmorgen auf der Bundesstraße 464 zwischen Renningen und Magstadt-Nord einen Unfall verursacht. Der 43-Jährige war gegen 5.30 Uhr aus Richtung Renningen kommend unterwegs. Auf Höhe eines Fahrbahnteilers sei er laut Polizeibericht „vermutlich der irrigen Meinung“ gewesen, dass er der linken Spur folgen müsse. In der Folge wechselte er auf die Gegenfahrbahn.