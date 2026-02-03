Weil sie einem entgegenkommenden Auto ausweichen muss, kommt eine Skoda-Fahrerin von der Straße ab. Die Polizei bittet um Hinweise zum unbekannten Autofahrer.
03.02.2026 - 12:47 Uhr
Weil sie einem auf ihrer Spur entgegenkommenden Wagen ausweichen musste, ist eine 38-jährige Autofahrerin am Montag zwischen Rutesheim und Heimerdingen von der Straße abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Wie die Polizei berichtet, war die 38-jährige Skoda-Fahrerin kurz nach 8 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Heimerdingen unterwegs gewesen.