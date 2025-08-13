Zu einem folgenschweren Unfall kommt es am späten Dienstagabend an einer Kreuzung bei Rutesheim: Ein Streifenwagen im Einsatz kollidiert mit dem Motorrad eines 18-Jährigen.

Drei Personen sind am Dienstagabend verletzt worden, als ein Polizeiauto bei einer Einsatzfahrt bei Rutesheim in das Motorrad eines 18-Jährigen gekracht ist. Gegen 23.30 Uhr war der Streifenwagen des Polizeireviers Leonberg mit eingeschaltetem Blaulicht im Bereich der Einmündung Leonberger Straße/Liebigstraße (Kreisstraße 1082) unterwegs. Aus Richtung Schillerstraße kommend wollte das Fahrzeug in Richtung Leonberg abbiegen und – bei ausgeschalteter Ampel – die Einmündung der Leonberger Straße passieren.

Zu diesem Zeitpunkt war ein 18-jähriger Motorradfahrer auf der Leonberger Straße unterwegs und wollte bei gelbem Blinklicht der ausgeschalteten Ampel nach links in die Liebigstraße abbiegen. Wie es im Polizeibericht heißt, übersah er beim Abbiegen mutmaßlich den von links herannahenden Streifenwagen.

Motorradfahrer sowie beide Insassen des Polizeiautos werden verletzt

Bei der folgenden Kollision im Einmündungsbereich erlitt der Aprilia-Fahrer schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 34 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens und seine 27 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und konnten im Anschluss ihren Dienst fortsetzen.

Bei dem Unfall entstand laut Polizeibericht ein beträchtlicher Schaden in Höhe von insgesamt etwa 33 000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung war der Einmündungsbereich bis etwa 01.30 Uhr gesperrt.