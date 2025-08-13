Zu einem folgenschweren Unfall kommt es am späten Dienstagabend an einer Kreuzung bei Rutesheim: Ein Streifenwagen im Einsatz kollidiert mit dem Motorrad eines 18-Jährigen.
13.08.2025 - 12:08 Uhr
Drei Personen sind am Dienstagabend verletzt worden, als ein Polizeiauto bei einer Einsatzfahrt bei Rutesheim in das Motorrad eines 18-Jährigen gekracht ist. Gegen 23.30 Uhr war der Streifenwagen des Polizeireviers Leonberg mit eingeschaltetem Blaulicht im Bereich der Einmündung Leonberger Straße/Liebigstraße (Kreisstraße 1082) unterwegs. Aus Richtung Schillerstraße kommend wollte das Fahrzeug in Richtung Leonberg abbiegen und – bei ausgeschalteter Ampel – die Einmündung der Leonberger Straße passieren.