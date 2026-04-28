Ein 21-Jähriger ist auf der K1643 zwischen Sachsenheim und Häfnerhaslach mit seinem VW in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Mercedes zusammengestoßen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein 21-Jähriger ist am Montagmittag zwischen Sachsenheim und Häfnerhaslach mit seinem VW in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Mercedes zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war der VW-Fahrer gegen 12.35 Uhr in Richtung Zaberfeld unterwegs, als er im Kurvenbereich aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

 

Ein 71- und ein 73-Jähriger im Mercedes wurden verletzt. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird auf 75.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die K 1643 für den Verkehr gesperrt. Es kam laut Polizei aber zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen.