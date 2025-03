Zwei Frauen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos schwer verletzt worden. Ein 87 Jahre alter Mann war mit einem Auto von einem Parkplatz auf eine Straße bei Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) abgebogen, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah er den Angaben zufolge ein heranfahrendes Auto, und die Wagen prallten zusammen. Ein Fahrzeug überschlug sich demnach und blieb auf der Seite liegen.

Die 77 Jahre alte Fahrerin und ihre 82 Jahre alte Mitfahrerin wurden in dem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten sie laut Polizei mit einer Rettungsschere und brachten sie in ein Krankenhaus. Der 87-Jährige und seine 84 Jahre alte Beifahrerin blieben bei dem Unfall am Nachmittag unverletzt. An den beiden Autos entstand ein Totalschaden.