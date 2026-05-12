Auf einer Kreuzung in Schwieberdingen sind am Montagnachmittag drei Autos zusammengestoßen. Ein 39-Jähriger hatte auch noch unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren.
12.05.2026 - 11:59 Uhr
Im Kreis Ludwigsburg hat es am Montagnachmittag in der Nähe von Schwieberdingen einen Unfall mit einem Mercedes und zwei BMW gegeben. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 39-Jähriger kurz nach 16 Uhr aus noch unbekannter Ursache auf der L1141 auf Höhe des Laiblinger Wegs die Kontrolle über seinen BMW verloren und war ins Schleudern geraten.