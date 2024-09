Ein Verletzter sowie ein Schaden von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Bergheimer Steige zwischen Stuttgart-West und Stuttgart-Weilimdorf ereignet hat. Was bislang bekannt ist.

Nina Scheffel 03.09.2024 - 17:42 Uhr

Ein 55 Jahre alter Opel-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in der Bergheimer Steige zwischen Stuttgart-West und Stuttgart-Weilimdorf von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf der Grünfläche am Fahrbahnrand. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.