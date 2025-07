Ein 23-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag bei Vaihingen an der Enz mit seinem Alfa Romeo von der Straße abgekommen. Die Irrfahrt endete an einem Baum.

Julia Amrhein 07.07.2025 - 11:44 Uhr

Ein 23-Jähriger hat sich in der Nacht auf Sonntag mit Alkohol im Blut ans Steuer gesetzt und ist bei Vaihingen an der Enz prompt von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 2.30 Uhr mit seinem Alfa Romeo auf der Kreisstraße in Richtung Illingen unterwegs, als er in einer Kurve in der Nähe des Umspannwerks die Kontrolle über den Wagen verlor.