Am VW eines 49-Jährigen versagen bei Weil der Stadt auf abschüssiger Strecke dei Bremsen. Also zieht er die Handbremse. Es kommt zum Unfall.

Glück im Unglück hatte ein 49 Jahre alter Mann, der am Donnerstag gegen 14.40 Uhr mit seinem VW auf der Bundesstraße 295 bei Weil der Stadt unterwegs war. Er fuhr die abschüssige Straße aus Richtung Renningen kommend entlang. Vor der Einmündung zur Leonberger Straße wollte er seine Geschwindigkeit drosseln – musste dabei aber feststellen, dass die Bremsen nicht reagierten. Wie die Polizei berichtet, zog der 49-Jährige daraufhin bei voller Fahrt die Handbremse und geriet ins Schlingern.

In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen eine Schutzplanke, von der er wieder abgewiesen wurde und schließlich nach einer 180-Grad-Drehung zum Stehen kam. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb der Mann unverletzt. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 25 000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.