Vermutlich wegen der tief stehenden Sonne gerät ein 59-Jähriger bei Weil der Stadt auf die Gegenspur und kollidiert mit einem 50-Jährigen und seinem achtjährigen Beifahrer.

Sophia Herzog 30.12.2025 - 12:14 Uhr

Drei leicht verletzte Personen und ein Schaden in Höhe von rund 25 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 10.25 Uhr auf der L 1182 zwischen Merklingen und Weil der Stadt ereignet hat. Wie das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg vermutet, geriet ein 59-Jähriger mit seinem VW Tiguan wegen der tief stehenden Sonne auf die Gegenspur. Dort kollidierte er mit dem VW Passat eines 50-Jährigen zusammen. Im Auto befand sich zudem ein achtjähriger Mitfahrer.