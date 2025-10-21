Am Dienstagmorgen mussten auf der A8 zwischen Esslingen und Wendlingen zwei Spuren wegen eines Unfalls gesperrt werden. Es kam im Berufsverkehr zu Stau und einem weiteren Unfall.
21.10.2025 - 10:39 Uhr
Bei einem Unfall auf der A8 wurden am Dienstagmorgen ersten Informationen zufolge zwei Personen verletzt, zudem wurden drei Pkw so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Im Berufsverkehr sorgte dies für erhebliche Verkehrsbehinderungen, sagt ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage.