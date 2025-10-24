Auf der Kreisstraße zwischen Winnenden und Breuningsweiler prallen zwei Autos in einer Kurve frontal aufeinander. Eine Frau wird verletzt, der Schaden ist enorm.

Frank Rodenhausen 24.10.2025 - 14:11 Uhr

Auf der Kreisstraße zwischen Winnenden und Breuningsweiler ist es am Freitagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war ein 90-jähriger Peugeot-Fahrer um kurz nach 12 Uhr in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem VW einer 31-jährigen Frau zusammengestoßen.