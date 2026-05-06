Ein Autofahrer verliert am Montagabend auf der B 29 bei Winterbach die Kontrolle über seinen Wagen. Kurz darauf endet die Fahrt in einem Unfall.

Sascha Sauer 06.05.2026 - 15:51 Uhr

Ein junger Autofahrer ist am Montagabend auf der B29 bei Winterbach (Rems-Murr-Kreis) verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war der 20-Jährige gegen 17.15 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Anschlussstelle Winterbach aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.