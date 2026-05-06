Ein Autofahrer verliert am Montagabend auf der B 29 bei Winterbach die Kontrolle über seinen Wagen. Kurz darauf endet die Fahrt in einem Unfall.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Ein junger Autofahrer ist am Montagabend auf der B29 bei Winterbach (Rems-Murr-Kreis) verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war der 20-Jährige gegen 17.15 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Anschlussstelle Winterbach aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

 

Beim Versuch, gegenzulenken, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke, bevor er quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Der Fahrer, der allein im Auto saß, erlitt leichte Verletzungen.

Für die Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße zeitweise einseitig gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.