Ein Transporter ist am Dienstagmorgen auf der B27 bei Zuffenhausen auf ein Auto aufgefahren. Der Transporterfahrer übersah wohl eine rote Ampel – und war mutmaßlich alkoholisiert.

Ein Verkehrsunfall auf der B27 hat am Dienstagmorgen den Verkehr im nördlichen Teil von Stuttgart ausgebremst. Wie die Polizei mitteilt, war ein 55-Jähriger mit einem Kleintransporter der Marke Renault auf der B27a unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Zuffenhausen-Nord nach links abbiegen, um auf die B27 zu fahren.

Dabei übersah er offenbar eine rote Ampel und stieß in der Folge mit dem Fiat Panda eines 51-Jährigen zusammen, der ihm auf der B27a aus Richtung Ludwigsburger Straße entgegenkam.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Fiat-Fahrer leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um ihn. Der Transporterfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Transporterfahrer muss Blutprobe abgeben

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Transporterfahrer mutmaßlich alkoholisiert war. Er musste eine Blutprobe abgeben, die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.

Wegen des Unfalls war die Spur in Richtung Schwieberdingen zeitweise blockiert. Autofahrer brauchten am Morgen entsprechend Geduld.