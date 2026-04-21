Ein Transporter ist am Dienstagmorgen auf der B27 bei Zuffenhausen auf ein Auto aufgefahren. Der Transporterfahrer übersah wohl eine rote Ampel – und war mutmaßlich alkoholisiert.
21.04.2026 - 09:48 Uhr
Ein Verkehrsunfall auf der B27 hat am Dienstagmorgen den Verkehr im nördlichen Teil von Stuttgart ausgebremst. Wie die Polizei mitteilt, war ein 55-Jähriger mit einem Kleintransporter der Marke Renault auf der B27a unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Zuffenhausen-Nord nach links abbiegen, um auf die B27 zu fahren.