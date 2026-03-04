Stau- und Unfall-Hotspot A8: Immer wieder kracht es im Lärmschutztunnel auf der Autobahn bei Pforzheim. Nun reagiert die Autobahn GmbH.
Nach wiederholten Unfällen und Staus im Bereich des neuen Lärmschutztunnels auf der Autobahn 8 bei Pforzheim sollen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Unter anderem sei früher Tempo 60 angeordnet worden, zudem kämen weitere Warnschilder und zusätzliche Signalgeber hinzu, teilte die Autobahngesellschaft Südwest mit. Außerdem sei die Beleuchtung in dem Tunnel verbessert worden.