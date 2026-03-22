Betrunken überschlagen: Ein 43-Jähriger verliert auf der B10 die Kontrolle über sein Auto und flüchtet zu Fuß. Doch er kommt nicht weit.

red/dpa/lsw 22.03.2026 - 09:36 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat sich frühmorgens auf der Bundesstraße 10 bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) mit seinem Wagen mehrfach überschlagen. Das Auto landete laut Polizei im Graben. Der 43-Jährige befreite sich selbst aus dem Fahrzeug, versuchte jedoch beim Eintreffen der Polizei zu flüchten. Ein Zeuge verfolgte ihn und hielt ihn bis zur vorläufigen Festnahme fest.