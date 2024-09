Leichte Verletzungen hat eine 37 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bei einem Zusammenprall mit einem E-Scooter am Donnerstagnachmittag in Leonberg davongetragen.

Gegen 16.30 Uhr war die Frau laut Polizeiangaben hinter dem Leo-Center in der Leonberger Straße auf einem Platz unterwegs, der von Fußgängen und Radfahrenden benutzt werden kann. Sie wollte von dort aus nach links in Richtung der Ostertagstraße weiterfahren. Da sie einen Mann auf einem E-Scooter heranfahren sah, hielt sie an. Der E-Scooter-Lenker übersah die Frau jedoch offenbar und prallte gegen das Vorderrad ihres Fahrrades. Hierauf stürzten beide.

Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und ihr Pedelec wurde beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt mit dem E-Scooter indes einfach fort. Er soll zwischen 40 und 45 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Der Mann hat einen athletischen Körperbau und trug einen schwarzen Helm mit mintgrünen Streifen, eine schwarze Radlerhose, ein enges T-Shirt und Turnschuhe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, wenden sich unter Telefon: 0 71 52 / 6050 oder per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg.