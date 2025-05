Ein Kleinbus mit einem jungen Patienten an Bord gerät in den Gegenverkehr und prallt gegen einen Linienbus. Für den zehnjährigen Patienten kommt jede Hilfe zu spät.

red/dpa/lsw 26.05.2025 - 18:51 Uhr

Ein Zehnjähriger ist bei einem Krankentransport-Unfall bei Schöntal (Hohenlohekreis) ums Leben gekommen. Der Fahrer des Kombis geriet aus noch unbekannter Ursache auf einer Kreisstraße in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Linienbus, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Junge im Krankentransporter so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.