Betrunken verliert eine Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidiert mit einem anderen Auto und überschlägt sich dann. Ihren Führerschein kassiert die Polizei kurze Zeit später ein.

red/dpa/lsw 18.03.2026 - 13:43 Uhr

Eine betrunkene Autofahrerin ist bei einem Unfall bei Eberhardzell (Kreis Biberach) schwer verletzt worden. Die 52-Jährige habe in einem kurvigen Bereich die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei dann auf die Gegenfahrbahn geraten, erklärte die Polizei. Dort sei sie mit dem entgegenkommenden Auto eines 54-Jährigen kollidiert.