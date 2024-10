Am Samstag verlor ein 70-jähriger Mann in Ochsenhausen (Kreis Biberach) die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen eine Hauswand.

Wie die Polizei mitteilte, soll der Senior gegen 11 Uhr in der Poststraße in Richtung der Biberacher Straße unterwegs gewesen sein. Wohl infolge eines akut auftretenden Hustenanfalls verlor der Senior die Kontrolle über seinen BMW X5. Das Auto kam unkontrolliert auf Höhe der Einmündung Marktplatz nach rechts von der Straße ab, fuhr über den Gehweg und stieß gegen die Hauswand.

Bei der Kollision mit der Hauswand prallte das Auto zurück auf den Gehweg. Zwei Fußgängerinnen konnten sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen. Danach kollidierte der 70-Jährige auf der Straße ungebremst mit einem verkehrsbedingt stehenden VW-Bus.

Mehrere Leichtverletzte

Laut Polizeibericht erlitten der 46-jährige VW-Fahrer, seine 41-jährige Beifahrerin sowie der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden am BMW auf 30.000 Euro, den am VW Bus auf 20.000 Euro. An der Hauswand sowie einer Steintreppe entstanden Schäden von rund 5000 Euro.