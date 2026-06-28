Als ein Autofahrer am Sonntag im Kreis Böblingen gegen ein Motorrad fährt, kommt es zu einem schwerwiegenden Sturz. Welche Folgen hatte der Unfall für die Beteiligten?
28.06.2026 - 19:49 Uhr
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Kreisstraße bei Ehningen (Kreis Böblingen) sind ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt worden. Ein 81-jähriger BMW-Fahrer war zuvor mit seinem Wagen aus bislang ungeklärten Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte.