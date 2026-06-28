Als ein Autofahrer am Sonntag im Kreis Böblingen gegen ein Motorrad fährt, kommt es zu einem schwerwiegenden Sturz. Welche Folgen hatte der Unfall für die Beteiligten?

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Kreisstraße bei Ehningen (Kreis Böblingen) sind ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt worden. Ein 81-jähriger BMW-Fahrer war zuvor mit seinem Wagen aus bislang ungeklärten Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte.

Der 81-Jährige befuhr mit seinem BMW die Strecke von Ehningen kommend in Richtung Mauren. Zeitgleich befuhren ein 26-jähriger Motorradfahrer und seine 23-jährige Sozia die Strecke in entgegengesetzte Richtung.

Rettungshubschrauber ebenfalls im Einsatz

Als der BMW in den Gegenverkehr geriet, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Motorrad. Dabei stürzten der 26-jährige Motorradfahrer und seine 23-jährige Mitfahrerin. Die beiden wurden mit schweren Verletzungen von einem Krankenwagen und einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Der 81-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Strecke musste für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000 Euro.

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Einsatz.