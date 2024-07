Ein Unfall hat sich am Freitagabend auf der Landesstraße 1184 zwischen Herrenberg und Hildrizhausen ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf der Landesstraße 1184 zwischen Herrenberg und Hildrizhausen hat sich am Freitagabend ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Iveco-Magirus-Kippers gegen 17.13 Uhr die Landesstraße von Herrenberg kommend in Richtung Hildrizhausen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam dem Lkw in einer Rechtskurve ein schwarzes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Der Lkw-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet der Lkw in den angrenzenden Grünstreifen. Dort kam er nach etwa 130 Metern zum Stehen, nachdem er mit einem Vorderrad in eine Senke geraten war und schließlich eine Achse brach.

Landesstraße zeitweise voll gesperrt

Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Lkw beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 15.000 Euro. Über die Höhe des Flurschadens liegen laut Polizei noch keine Angaben vor. Für die Bergungsarbeiten musste die Landesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Die Verkehrsunfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren kurz nach 20 Uhr beendet. Die Landesstraße 1184 ist mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben. Zu dem entgegenkommenden Fahrzeug liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031 13 2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen. Die zuständige Straßenmeisterei unterstützte bei der Sperrung des betroffenen Streckenabschnitts sowie bei der Reinigung der Fahrbahn. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war zeitweise mit fünf Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.