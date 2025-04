In Sindelfingen (Kreis Böblingen) kommt es am Donnerstagabend zu einem Unfall. Ein Tesla prallt gegen eine Tunnelwand. Was bisher bekannt ist.

Gülay Alparslan 10.04.2025 - 22:19 Uhr

In Sindelfingen (Kreis Böblingen) ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr in Sindelfingen-Hinterweil.