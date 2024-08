Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Autofahrer am Mittwochabend von der tief stehenden Sonne geblendet. Er übersah die Radfahrerin, die bei Holzmaden in einem Kreisverkehr fuhr. Die 27-Jährige wurde vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Maria Fischer Melanie 29.08.2024 - 11:51 Uhr

Am Mittwochabend soll eine 27-jährige Radfahrerin an einem Kreisverkehr auf der Bahnhofstraße in Holzmaden in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sein. Laut derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde die Radfahrerin dabei leicht verletzt.