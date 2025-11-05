Tragischer Unfall in Ebersbach: Ein 84-Jähriger stirbt nach einem Sturz mit dem Rollator gegen ein Auto. Der Autofahrer fuhr weiter. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

red/dpa/lsw 05.11.2025 - 13:25 Uhr

Ein Senior, der im Kreis Göppingen mit seinem Elektrorollator umgekippt und mit dem Kopf gegen ein fahrendes Auto gestoßen war, ist im Krankenhaus gestorben. Der 84-Jährige wurde am Donnerstag nach dem Unfall in Ebersbach an der Fils in eine Klinik gebracht, wo er laut Polizei am Dienstag seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlag.