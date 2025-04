Eine 18-Jährige gerät am Sonntagabend mit ihrem Mercedes auf die Gegenspur. Dort stößt sie frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Unter den drei Verletzten ist auch ein Kleinkind.

Annika Sophie Mayer 14.04.2025 - 11:27 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Heiningen (Landkreis Göppingen), wurden am Sonntag drei Menschen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 18-Jährige von Heiningen in Richtung Bezgenriet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin der Mercedes E-Klasse kurz vor 12.30 Uhr in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.