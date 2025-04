In Ebersbach kommt es am Montag zu einem Zusammenstoß in einem Kreisverkehr. Es entsteht ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Annika Mayer 15.04.2025 - 11:23 Uhr

Am Montag sind zwei Autos bei Ebersbach (Kreis Göppingen) in einem Kreisverkehr zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 56-Jährige kurz nach 6 Uhr mit ihrem Mercedes auf der L1192 von Ebersbach in Richtung Reichenbach unterwegs. Auf Höhe des Zubringers zur B10 fuhr sie in den Kreisverkehr ein.