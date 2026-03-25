Ein 19-Jähriger fährt im Kreis Göppingen an einer Einmündung mit seinem Motorrad auf ein Auto auf. Dabei wird er leicht verletzt.

Annika Mayer 25.03.2026 - 11:35 Uhr

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag bei Adelberg (Kreis Göppingen) auf ein Auto aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der Biker um 17.30 Uhr mit seiner Piaggio auf der L1147 von Oberberken in Richtung Adelberg unterwegs. Kurz nach der Kreisgrenze vom Rems-Murr-Kreis und dem Landkreis Göppingen, an der Einmündung Höhe Kaiserstraße, fuhr vor dem Zweirad ein VW Tiguan.