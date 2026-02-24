Ein Transporter gerät nach Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn – dank eines Ausweichmanövers bleibt es beim Blechschaden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer.
24.02.2026 - 10:59 Uhr
Wegen eines Sekundenschlafs ist ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Transporter auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei sagte der Mann am Montagnachmittag am Unfallort in Börtlingen (Kreis Göppingen), er habe wegen des Ramadan-Fastens einen Sekundenschlaf erlitten.