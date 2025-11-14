In Uhingen stoßen am Mittwoch an einer Kreuzung zwei Autos zusammen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

In Uhingen (Kreis Göppingen) ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt fuhr gegen 18.30 Uhr eine 25-Jährige in ihrem Mercedes CLA in der Krapfenreuther Sraße in Richtung Nassachtal. An der Einmündung zur L1152 bog sie nach rechts ab. Sie missachtete dabei laut Angaben der Behörde die Vorfahrt eines von links kommenden 18-Jährigen in seiner Mercedes E-Klasse.

 

Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 9000 Euro. Von der Mercedesfahrerin sei der Verdacht geäußert worden, dass der 18-Jährige zu schnell gefahren sein soll.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise hat, kann sich unter der Rufnummer 07161/93810 melden.