In Uhingen stoßen am Mittwoch an einer Kreuzung zwei Autos zusammen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Annika Mayer 14.11.2025 - 13:21 Uhr

In Uhingen (Kreis Göppingen) ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt fuhr gegen 18.30 Uhr eine 25-Jährige in ihrem Mercedes CLA in der Krapfenreuther Sraße in Richtung Nassachtal. An der Einmündung zur L1152 bog sie nach rechts ab. Sie missachtete dabei laut Angaben der Behörde die Vorfahrt eines von links kommenden 18-Jährigen in seiner Mercedes E-Klasse.