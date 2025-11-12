Ein Autofahrer gerät auf der B19 bei Königsbronn in den Gegenverkehr. Er und eine weitere Person werden verletzt. Zur Unfallursache kann die Polizei noch keine Angaben machen.

red/dpa/lsw 12.11.2025 - 21:59 Uhr

Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 19 bei Königsbronn im Landkreis Heidenheim verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache am Abend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert.