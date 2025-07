Am Montag kommt es in Murr (Kreis Ludwigsburg) zu einem Verkehrsunfall. Dabei werden zwei Personen schwer verletzt. Die Hintergründe.

Gülay Alparslan 01.07.2025 - 17:52 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ist es am Montag in Murr (Kreis Ludwigsburg) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um kurz vor 18 Uhr in der Hindenburgstraße. Ein 91-jähriger Citroën-Fahrer, der in Richtung Steinheimer Straße unterwegs war, kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab.