Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitag in Besigheim-Ottmarsheim (Kreis Ludwigsburg) in einem Kreisverkehr einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.